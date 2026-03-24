Samba beim Finale: Braathen schrieb mit Riesentorlauf-Kristall erneut Ski-Geschichte

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen nutzte den Patzer von Marco Odermatt aus und holte die erste Kristallkugel für Brasilien. Im letzten Riesentorlauf der Saison verpasste Stefan Brennsteiner als Vierter knapp das Stockerl. Der Tiroler Joshua Sturm zeigte als Siebter auf.

Lucas Pinheiro Braathen hat sich die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf gesichert. Der für Brasilien fahrende Olympiasieger holte sich beim Saisonfinale in Hafjell am Dienstag den Sieg und überholte in der Weltcup-Wertung damit noch Marco Odermatt. Der als Führender in den letzten Bewerb der Saison gegangene Schweizer schied im ersten Lauf als Nummer eins aus.

„Es ist unglaublich. Diese Kugel bedeutet mir sehr viel. Ausgerechnet im Riesentorlauf, wo Marco (Anm. Odermatt) eigentlich unschlagbar war. Es ist eine große Ehre für mich“, sagte Braathen in der ersten Emotion.

Stefan Brennsteiner wurde als bester Österreicher Vierter. Der 34-jährige Salzburger war als Zweiter nach dem ersten Lauf in die Entscheidung gegangen. Der Tiroler Joshua Sturm verbesserte sich in der Entscheidung auf Rang sieben, Marco Schwarz wurde Neunter. (APA, TT.com)