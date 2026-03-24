Halbzeitführung im Slalom: Shiffrin mit einer Hand am Gesamtweltcup

Mit einem weiteren Slalomsieg zur großen Kristallkugel? Mikaela Shiffrin hält beim heutigen Rennen in Hafjell alle Trümpfe in der Hand, doch Verfolgerin Emma Aicher lässt nicht locker. Mit uns seid ihr live dabei!

Mikaela Shiffrin hat im ersten Slalom-Durchgang von Hafjell keine Nerven gezeigt. Der US-Star führt beim Weltcupfinale mit über einer Sekunde und steht vor einer Vorentscheidung im Ski-Gesamtweltcup. Shiffrins einzige verbliebene Konkurrentin, Emma Aicher aus Deutschland, belegt zur Halbzeit Platz vier (+1,38 Sek.) hinter Shiffrin, Wendy Holdener (+1,10) und Paula Moltzan (+1,12). Beste Österreicherin ist Katharina Truppe als Siebente (+1,81).

Katharina Huber verpatzte ihre Fahrt (20./+3,75). Die Teamkombi-Olympiasiegerin geht mit Startnummer vier und als einzige Österreicherin neben Truppe in die Entscheidung ab 13.30 (live TT.com-Ticker). Katharina Gallhuber fädelte ein. Teamleaderin Katharina Liensberger fehlt seit Jahresbeginn mit einer schweren Knieverletzung.

Shiffrin war mit 45 Punkten Vorsprung auf die deutsche Allrounderin ins vorletzte Saisonrennen gegangen. Die fünffache Gesamtweltcupsiegerin fuhr in jedem Teilstück Bestzeit und führt nun im virtuellen Klassement 95 Punkte vor Aicher. Die Entscheidung um die Slalomkugel ist längst zugunsten von Shiffrin gefallen. Am Mittwoch findet noch ein Riesentorlauf statt.