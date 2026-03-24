Shiffrin siegte im Slalom und hielt Verfolgerin Aicher erfolgreich auf Distanz

Nach dem neunten Slalomsieg in dieser Saison nimmt Mikaela Shiffrin das Saisonfinale am Mittwoch mit 85 Punkten Vorsprung im Gesamtweltcup auf Emma Aicher in Angriff. Katharina Truppe verpasste das Podest als Vierte knapp.

Die Entscheidung im Ski-Gesamtweltcup der Frauen fällt im allerletzten Rennen. Allerdings liegt Mikaela Shiffrin nach ihrem 110. Weltcupsieg beim Slalom in Hafjell komfortabel 85 Punkte vor der jungen Deutschen Emma Aicher, die am Mittwoch im Riesentorlauf einen Sieg benötigt, um Shiffrin deren sechste große Kristallkugel noch zu entreißen. Shiffrin gewann am Dienstag vor der Schweizerin Wendy Holdener, Aicher und der Kärntnerin Katharina Truppe.