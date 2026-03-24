30 Kufsteiner Betreuungseinrichtungen für Kinder finanziell unterstützt

Der Kufsteiner Kinder-Fonds hat erneut Hilfsgelder an 30 Einrichtungen übergeben. Seit 2011 unterstützt der Fonds bedürftige Kinder in der Region. Rund 3.000 Kinder profitieren jährlich von der unbürokratischen Unterstützung.

Kufstein – Kürzlich erhielten 30 Kufsteiner Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen die jährlichen Unterstützungsbeiträge durch den Kufsteiner Kinder-Fonds. Bürgermeister Martin Krumschnabel und Vizebürgermeisterin Brigitta Klein waren bei der Übergabe anwesend. Ebenso dabei waren Vertreter der Sponsoren und der Präsident des Rotary Clubs Kufstein. Die Leiter der Einrichtungen und Schuldirektoren nahmen die Gelder entgegen.

Die Stadtwerke Kufstein riefen den Fonds 2011 ins Leben, den sie zusammen mit Partnern gründeten. Ziel ist die Hilfe für sozial schwache Kinder in Kufsteiner Betreuungseinrichtungen. Seit der Gründung flossen rund 300.000 Euro an Kinder. Heute unterstützt der Fonds etwa 3.000 Kinder bis 14 Jahre in Krippen, Kindergärten und Schulen.

Direkte Hilfe vor Ort

Ursprünglich verwalteten die Stadtwerke Kufstein den Fonds. Später übernahm der Rotary Club Kufstein die Führung. Die Gelder werden jährlich in Absprache mit den Leitern der Einrichtungen vergeben. Die Einrichtungen entscheiden selbst, welche Kinder Hilfe erhalten. Das Geld kommt vollständig den Kindern zugute.

Vizebürgermeisterin Brigitta Klein, Daniel Gruber und Franz Mayer vom Rotary Club Kufstein betonten die Bedeutung der Initiative. Auch Bürgermeister Martin Krumschnabel unterstrich die Wichtigkeit. Er dankte den Sponsoren, die das Engagement ermöglichen. Dazu gehören: Sparkasse Kufstein, Raiffeisenbank Kufstein, Volksbank Tirol/Kufstein. Auch die Stadtwerke Kufstein, Kufgem, die Stadtgemeinde Kufstein und der Rotary Club Kufstein unterstützen den Fonds.

Berührende Einzelfälle

Die Leiter der Einrichtungen berichten von Einzelfällen. Kinder können ohne Hilfe nicht an Ausflügen teilnehmen. Familien fehlen Winterbekleidung oder Therapien. Der Fonds hilft schnell und direkt, wo es nötig ist. Diese Erfahrungen bestärken alle Beteiligten, den Fonds weiterzuführen.