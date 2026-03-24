Sportstars begeisterten: Gesundheitswoche gab viele Impulsen

Die dritte Gesundheits- und Vitalitätswoche lockte viele Besucher in die Region Hohe Salve-Wildschönau. Sie förderte aktiv Gesundheit, Bewegung und bewusste Ernährung. Das Programm überzeugte mit Vorträgen und Workshops.

Itter, Hopfgarten, Wildschönau – Eine Woche ganz im Zeichen von Gesundheit, Bewegung und bewusster Ernährung: Die 3. Gesundheits- & Vitalitätswoche in der Region Hohe Salve – Wildschönau hat einmal mehr dazu motiviert, Gesundheit aktiv in den Alltag zu integrieren. Bereits im dritten Jahr gewinnt die Themenwoche spürbar an Bekanntheit und das Interesse war zur Freude der Veranstalter groß. Von 16. bis 20. März nutzten zahlreiche Besucher:innen das vielfältige Angebot.

Gesundheit von klein auf erlebbar machen

Ein gelungener Start war der Vortrag von Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier am Montagabend in Hopfgarten. Der Kulturraum der Salvena war nahezu bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit einem kritischen Blick auf die Notwendigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln traf sie genau den Nerv der Zeit. Im Anschluss sorgten die Schüler:innen der Polytechnischen Schule Hopfgarten mit ihren Vital-Kostproben für einen genussvollen Ausklang.

Auch an den weiteren Tagen wurde das Angebot in den Gemeinden Hopfgarten, Itter und Wildschönau bestens genutzt. Ob Vorträge, Workshops oder Bewegungseinheiten – das Programm war breit aufgestellt und bot für jede und jeden etwas Passendes. Die Teilnehmer:innen konnten sich informieren, Neues ausprobieren und alltagstaugliche Impulse mitnehmen.

Ein besonderer Fokus lag heuer auf Kindern und Jugendlichen. Direkt an den Schulen wurde Bewegung spielerisch vermittelt: von Yoga im Turnunterricht bis hin zu Einheiten mit den ehemaligen Ski-Profis Manfred Pranger und Reinfried Herbst. So wurde ein frühes Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil vermittelt.

Bewegter Abschluss in Itter

Den Höhepunkt bildete erneut die Gesundheitsstraße zum Abschluss der Woche, die heuer in Itter stattfand und von Manfred Pranger und Reinfried Herbst eröffnet wurde. Zahlreiche Besucher:innen nutzten die vielfältigen Stationen – von Vital-Checks über Gleichgewichts- und Stabilitätstests bis hin zu Hörtests und Beratungsangeboten. Ergänzt wurde das Programm durch kurze Impulsvorträge, ein Kinderprogramm sowie regionale Angebote. Der große Andrang und die gute Stimmung zeigten den hohen Stellenwert des Themas in der Region.