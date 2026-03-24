Ikea ruft Kerzen zurück: Überzählige Dochte können Stichflammen verursachen

Die AGES informiert über einen Rückruf der Firma IKEA Österreich. Das Unternehmen holt das schadhafte Produkt SMÖJTRÄD duftneutrale Lüsterkerzen zurück. Es besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

Die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) warnt Ikea-KonsumentInnen dringend im Namen des Unternehmens vor der Verwendung des Artikels SMÖJTRÄD duftneutrale Lüsterkerzen (genaue Beschreibung siehe Kasten). Vom Rückruf sind die Märkte Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Island, Italien, die Niederlande, Norwegen, Schweden und die Schweiz betroffen.

Die Lüsterkerzen tragen den Namen Smöjträd. © Inter IKEA Systems B.V. 2026

Genaue Beschreibung des schadhaften Produkts Artikelnummer 606-131-05, in verschiedenen Farben – SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, beige, 25 cm, 4 Stück 406-131-06 – SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, grün, 25 cm, 4 Stück 306-371-84, – SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellgrün, 25 cm, 4 Stück 006-371-85, – SMÖJTRÄD Lüsterkerzen, duftneutral, hellrosa, 25 cm, 4 Stück

Aufgrund eines Herstellungsfehlers können einige SMÖJTRÄD Kerzen zusätzliche Dochte enthalten, die im Wachs eingebettet sind. Bei den betroffenen Produkten können sich diese entzünden, was zu einer unerwartet großen Flamme führen und die Gefahr von Bränden oder Verbrennungen mit sich bringen kann.

Das ist zu tun

Kund:innen, die diese Kerzen gekauft haben, werden dringend gebeten, diese ab sofort nicht mehr zu verwenden und sie in einem beliebigen IKEA-Einrichtungshaus in Österreich gegen eine vollständige Rückerstattung oder einen Ersatz zurückzugeben. Ein Kaufnachweis (Rechnung) ist nicht erforderlich.

Außerdem bittet IKEA Kund:innen, diesen Rückruf zu verbreiten, insbesondere wenn man weiß, dass das zurückgerufene Produkt jemand anderem angeboten, geliehen oder verkauft wurde.