Auf Jakob Stainers Spuren

Die Hohe Schule des Geigenbaus: Studierende aus Cremona beehrten Absam

Großes Interesse: Die Geigenbau-Studierenden aus Cremona lauschten den Ausführungen von Museumsleiter Matthias Breit, der ein echte Stainer-Geige von 1678 präsentierte.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Internationale Studierende aus der historischen Geigenbau-Metropole Cremona waren dieser Tage im Gemeindemuseum Absam zu Gast. Dort tauchten sie in die Welt des berühmten Tiroler Geigenbauers Jakob Stainer ein – und konnten den Klang einer 350 Jahr alten Stainer-Geige sogar live erleben. Ein Blick hinter die Kulissen.

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