Auf Jakob Stainers Spuren
Die Hohe Schule des Geigenbaus: Studierende aus Cremona beehrten Absam
Großes Interesse: Die Geigenbau-Studierenden aus Cremona lauschten den Ausführungen von Museumsleiter Matthias Breit, der ein echte Stainer-Geige von 1678 präsentierte.
© Rita Falk
Internationale Studierende aus der historischen Geigenbau-Metropole Cremona waren dieser Tage im Gemeindemuseum Absam zu Gast. Dort tauchten sie in die Welt des berühmten Tiroler Geigenbauers Jakob Stainer ein – und konnten den Klang einer 350 Jahr alten Stainer-Geige sogar live erleben. Ein Blick hinter die Kulissen.