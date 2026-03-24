Die Hohe Schule des Geigenbaus: Studierende aus Cremona beehrten Absam

Internationale Studierende aus der historischen Geigenbau-Metropole Cremona waren dieser Tage im Gemeindemuseum Absam zu Gast. Dort tauchten sie in die Welt des berühmten Tiroler Geigenbauers Jakob Stainer ein – und konnten den Klang einer 350 Jahr alten Stainer-Geige sogar live erleben. Ein Blick hinter die Kulissen.