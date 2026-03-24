Volksmusik-Huagarta in Breitenwang: Altes Liedgut trifft Mundart

Volksmusikfreunde aufgepasst: Die Gemeinde Breitenwang lädt am Palmsonntag, 29. März, zum 32. Alpenländischen Sänger- und Musikantentreffen ins Veranstaltungszentrum Breitenwang ein.

Breitenwang – Unter dem Motto „A richtig’r Huagarta unter Gleichg’sinnte“ erwartet die Besucher ein Nachmittag voller alter Lieder, traditioneller Musik und Mundartgedichte. Zahlreiche Musikantinnen und Musikanten aus dem Außerfern, dem Oberland und dem Allgäu treten auf. Sie bringen traditionelle Volksmusik zu Gehör und beleben altes Liedgut, das teils schon in Vergessenheit geraten ist.

Für humorvolle Einlagen sorgt Rudl Fröhlich. Er präsentiert Mundartgedichte und wird das Publikum zum Lachen bringen. Bürgermeister Hanspeter Wagner führt durch das Programm des Nachmittags.