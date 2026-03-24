Sinfonieorchester Lienz: Frühlingskonzert mit Jakob Mitterer

Das Sinfonieorchester Lienz lädt am 26. April 2026 zu seinem Frühlingskonzert in den Stadtsaal Lienz ein. Als Solist tritt Cellist Jakob Mitterer auf. Das Programm umfasst Werke von Mendelssohn, Haydn und Gounod.

Lienz – Ein Höhepunkt des Konzertes ist Joseph Haydns Cellokonzert Nr. 2 in D-Dur. Der Cellist Jakob Mitterer interpretiert dieses Werk der Wiener Klassik. Es besticht durch Klarheit, Witz und gesangliche Schönheit.

Felix Mendelssohn-Bartholdys Ouvertüre „Die Heimkehr aus der Fremde“ eröffnet den musikalischen Vormittag. Sie vermittelt mit feiner Leichtigkeit zwischen Vertrautem und Neuem. Den Abschluss bildet Charles Gounods Sinfonie Nr. 1 in D-Dur. Sie vereint französische Eleganz mit sinfonischer Kraft.

Jakob Mitterer ist seit 2023 Cellist im Tiroler Sinfonieorchester Innsbruck. Er spielte auch bei den Wiener Symphonikern und den Münchner Philharmonikern. Zahlreiche Meisterkurse ergänzten seine umfassende Ausbildung.

Das Sinfonieorchester Lienz gilt als Kulturinstitution Osttirols. Es blickt auf eine über 75-jährige Geschichte zurück. Mehr als 60 Musiker gestalten jährlich Konzerte. Der Verein fördert zudem den musikalischen Nachwuchs.

Infobox