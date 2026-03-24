Bergrettung Lienz: Harte Arbeit, viele Einsätze im Jahr 2025

Die Bergrettung Lienz blickt auf ein intensives Jahr 2025 zurück. Zahlreiche Einsätze im alpinen Gelände forderten die Helfer technisch und psychisch stark. Das Team bewältigte die Herausforderungen durch umfangreiche Ausbildung und starken Zusammenhalt.

Das vergangene Jahr forderte die Bergrettung Lienz stark. Die Einsatzzahlen blieben im langjährigen Durchschnitt, trotz leichtem Rückgang. Auffällig war die Zunahme von Verkehrsunfällen. Diese ereigneten sich im alpinen oder unwegsamen Gelände. Sie stellten hohe technische und psychische Anforderungen. Insgesamt 53 Einsätze wurden abgewickelt. Dabei leisteten die Helfer rund 640 Personenstunden. Ein Tag im Juli war besonders herausfordernd: Drei Alarmierungen gingen innerhalb von vier Stunden ein.

Die neuen Bergretter*innen Manuel Seibald, Lena Schwarzl, Ortsstellenleiter Stellvertreter Stephan Senfter, Mariella Findl, Lukas Gomig und Thomas Zimmermann. Nicht im Bild: Christoph Gomig. © Bergrettung Lienz

Ortsstellenleiter Thomas Zimmermann hob die Grundlagen der Arbeit hervor. Er nannte Einsatz, Ausbildung und Kameradschaft als Fundament. Er dankte allen Bergretterinnen und Bergrettern. Auch Familien und Freunde brächten großes Verständnis für die stete Einsatzbereitschaft auf. Die Bergrettung absolvierte 4850 Übungsstunden im Jahr 2025. Dies sichert die Einsatzfähigkeit und hohe Motivation.

Drei Mitglieder wurden für langjährige Treue geehrt. Helmuth Ebner ist seit 70 Jahren dabei, Walter Reider 50 Jahre. Günther Sabransky gehört der Bergrettung 25 Jahre an. Fünf neue Bergretter verstärken das Team. Manuel Seibald, Mariella Findl, Lukas Gomig, Christoph Gomig und Lena Schwarzl schlossen ihre Ausbildung ab.

Geehrt wurde Günther Sabransky für 25 Jahre Mitgliedschaft. © Bergrettung Lienz

Die Bergrettung Lienz arbeitete eng mit Partnerorganisationen zusammen. Dazu zählen Polizei, Flugrettung, Rotes Kreuz und Feuerwehr. Diese Kooperation ermöglicht effiziente Hilfeleistungen. Das Jahr war auch von organisatorischen Spannungen geprägt. Es gab Konflikte mit der Landesleitung. Der operative Betrieb der Ortsstelle blieb aber uneingeschränkt erhalten.

Die Bergrettung setzt weiterhin auf Investitionen in Ausbildung und Ausrüstung. Auch die Stärkung der Kameradschaft bleibt ein Schwerpunkt. Die Organisation blickt zuversichtlich auf 2026. Sie appelliert an alle Bergsportler, stets umsichtig unterwegs zu sein.

Faktenbox