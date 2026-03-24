Geplante Schritte bis 2027

Entscheidung gefallen: Wie es mit der Talstation der alten Hungerburgbahn weitergeht

Das Konzept für die Talstation der aufgelassenen Hungerburgbahn liegt vor.
© Rita Falk
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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