Rekordandrang: 15.000 Fans kamen zum Winter-Woodstock der Blasmusik ins Brixental

Das Winter-Woodstock der Blasmusik 2026 im Brixental sprengte alle Rekorde. Vom 20. bis 22. März feierten 15.000 Fans „Blasmusik on the rocks“ auf neun Bühnen. Schon jetzt steht der nächste Termin fest und der Ticketverkauf läuft.

Brixen im Thale, Westendorf, Kirchberg in Tirol – Die fünfte Auflage des Winter-Woodstock der Blasmusik lockte vom 20. bis 22. März 2026 über 15.000 Besucher an. Sie feierten die Blasmusik im Brixental. Das Festival verteilte sich auf die Orte Brixen, Kirchberg und Westendorf. Schon ab Dienstag vor dem Festival startete ein Programm. Die Warm-Up-Week bot kostenlose Veranstaltungen in der Region.

200 Musiker auf den Bühnen

An den drei Haupttagen strömten die Fans ins Brixental. Auf neun Bühnen stand die Blasmusik im Mittelpunkt. Etwa 200 Musiker spielten auf. Ihr Repertoire reichte von Tanzlmusi bis zu Brass Beats. Das Bandaufgebot zeigte sich vielfältig. Es umfasste Headliner Oimara und traditionelle Gruppen wie die Innsbrucker Böhmische. Auch ein DJ Set mit Bläsern von Rudy MC und der Woodstock Allstar Band war dabei.

Die neun Bühnen verteilten sich auf drei Orte. In Kirchberg lagen das Gasthaus z‘Röhrmoos und die Dorfbühne Pöllmühle. Westendorf bot die Sonnalm, Gerry‘s Inn und neu das Bergrestaurant Talkaser. Brixen beherbergte den Berggasthof Nieding, die SkiWelt Hütte und den Brixner Stadl. Die Winter-Woodstock Main Stage befand sich bei der Talstation Hochbrixen.

Vorverkauf für 2027 gestartet