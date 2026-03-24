Osttirol für Mondikolok: Verein prüft Lage in Norduganda und im Südsudan

Eine Delegation der Osttiroler Hilfsorganisation „Osttirol für Mondikolok“ überprüfte im November 2025 die humanitäre und medizinische Lage in Norduganda und im Südsudan. Mangelnde Sicherheit, fehlende Ressourcen und ein defekter Lkw bremsen die dringend nötige Hilfe vor Ort.

Lienz – Der Sozialverein „Osttirol für Mondikolok“ (gegründet 2012) hielt kürzlich seine Generalversammlung ab. Obmann Franz Krösslhuber schilderte in seinem Bericht die aktuelle Situation in Mondikolok und im grenznahen großen Flüchtlingslager in Norduganda sowie die Möglichkeiten der weiteren Hilfe für die Region.

Die Delegation, die im November 2025 in Afrika war, konzentrierte sich auf die Sicherheitslage im Bezirk Kajo-Keji (Südsudan). Der Bürgerkrieg 2017/2018 hatte viele Einrichtungen zerstört, darunter das Krankenhaus in Mondikolok. Eine Wiederaufnahme der medizinischen Arbeit in Mondikolok ist noch nicht realistisch. Ein Partner baut in Lomin zerstörte Unterkünfte und eine Gesundheitseinheit wieder auf. Dies könnte ein erster Schritt zur medizinischen Versorgung sein. Ein möglicher Rückzug von Médecins Sans Frontières (MSF) aus dem Krankenhaus in Mundari birgt Risiken. Dies hätte massive Folgen für die medizinische Versorgung der Region.

© Osttirol für Mondikolok

Ein Lastwagen in Juba benötigte dringend Reparaturen. Das Fahrzeug ist entscheidend für medizinische und logistische Transporte in der Region. Ein Mechaniker aus Osttirol reiste an und versuchte, den Lkw vor Ort instand zu setzen. Die Reparatur war jedoch trotz Bemühungen nicht erfolgreich. Der Transport von Material und Personal bleibt somit schwierig.

Mangel an Personal und Material in Uganda

In Norduganda bewerteten die Helfer die Gesundheitslage. Die Gesundheitseinrichtungen dort stehen vor massiven Problemen. Starke Budgetkürzungen schränken Ressourcen ein. Gleichzeitig steigt der Bedarf stark an. Einrichtungen, die ursprünglich für 30 Prozent der einheimischen Bevölkerung konzipiert waren, versorgen nun zusätzlich 70 Prozent Flüchtlinge. Es fehlt an qualifiziertem Personal. Auch medizinisches Material, Infrastruktur und Geld sind Mangelware.

© Osttirol für Mondikolok

Die Organisation plant mit lokalen Verantwortlichen ein Konzept zur Verbesserung der Patientenverlegung. Dies reicht von kleinen Gesundheitseinheiten (PHCU) über Gesundheitszentren (PHCC) bis zum Krankenhaus in Moyo. Ziel ist eine sichere und rasche Weiterleitung schwerer Fälle. Für den nächsten Besuch sind Schulungen geplant. Das Personal soll Notfall- und geburtshilflichen Ultraschall lernen. Zudem wird ein Notfallkonzept für die „Golden Hour“ entwickelt. Die „Golden Hour“ ist die erste Stunde nach einem Notfall, in der gezielte Maßnahmen Überlebenschancen entscheidend verbessern.

Die Hilfsorganisation sammelt Daten zur Nutzung einer neuen Gesundheitseinheit in Lomin. Diese Zahlen bilden eine Grundlage für zukünftige Entscheidungen. Die gesamte Mission war als „Fact-Finding-Mission“ angelegt. Sie soll realistische Einschätzungen liefern. Auf dieser Basis sollen tragfähige medizinische Konzepte mit Partnern entstehen. „Osttirol für Mondikolok“ will langfristig die medizinische Grundversorgung sichern. Sie setzt dabei auf nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe.