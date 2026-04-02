Kleine Dinger, große Wirkung: So lebt die gehörlose Paula mit Hörimplantaten

Paula Eder ist 17, kommt aus Kundl und ist gehörlos. Allerdings kann sie durch bilaterale Cochlea-Implantate hören. Der Umgang damit war anfangs nicht einfach, ermöglicht ihr jetzt jedoch ein fast ganz normales Leben. Was sie liebt: Tennis, Skifahren und Freunde treffen. Was sie gar nicht mag: Mitleid, Hörgeräte-Fragen und Kaugummis.