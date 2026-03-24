Kleine Dinger, große Wirkung: So lebt Paula gehörlos mit Hörimplantaten

Paula Eder ist 17, kommt aus Kundl und ist gehörlos – mit bilateraler Cochlea-Implantat-Versorgung. Was sie nicht mag: Tennis, Skifahren und Freunde treffen. Was sie gar nicht mag: Mitleid und Kaugummis.

Paula Eder kam gehörlos zur Welt. Schon früh entschieden sich ihre Eltern für Hör-Implantate für ihre Tochter. „Mein erstes Cochlea-Implantat auf der rechten Seite habe ich mit zweieinhalb Jahren bekommen, das linke mit drei“, erzählt sie. Ganz ohne Herausforderungen sei das nicht gewesen. Von Anfang an habe es regelmäßige Frühförderung, Logopädie und Ergotherapie gegeben. Aber: „Diese Therapien wurden im Zentrum für Stimm- und Sprachstörungen in Mils spielerisch gestaltet. Ich hatte dabei immer Spaß.“

Aufgewachsen wie andere Kinder

Wenn die heute 17-Jährige auf ihre Kindheit zurückblickt, klingt das unaufgeregt: „Ich bin ganz normal aufgewachsen wie hörende Kinder auch.“ Die Implantate seien für sie nie etwas Fremdes gewesen, sondern einfach Teil des Alltags. „Es ist wie bei Brillenträgern“, zieht sie einen Vergleich, „Beim Schlafen nimmt man sie ab, in der Früh gibt man sie wieder drauf.“

Dass sie anders hört als viele andere, ist ihr erst in der Volksschule bewusst geworden: „Am Anfang der Schulzeit habe ich das selbst verstanden, ungefähr mit sieben Jahren.“ Aus dieser Zeit stammt auch ihre Erklärung der Implantate: „Kleine Dinger, große Wirkung.“

Gehörlos schwimmen gelernt

Besonders gern erinnert sich Paula an ihre ersten Schwimmstunden. „Ich habe mit sieben Jahren angefangen, schwimmen zu lernen. Und zwar gehörlos“, erzählt die Kundlerin. Dass das gut funktionierte, führt sie auf eine Lehrerin zurück, die sich auf sie einließ: „Sie hat mir das Schwimmen beigebracht, obwohl ich sie nicht hören konnte. Dank ihr bin ich eine sehr gute und sichere Schwimmerin geworden.“

Auch heute erlebt Paula Hören nicht nur als Einschränkung, sondern unterschiedlich - je nach Situation. „In leisen und ruhigen Umgebungen funktioniert‘s sehr gut“, schildert sie. Gleichzeitig habe sie gelernt, sich an schwierigere Bedingungen anzupassen. Anstrengend werde es vor allem dort, wo viele Stimmen und viele Geräusche zusammenkommen, „zum Beispiel im Unterricht mit 33 SchülerInnen, bei Gesprächen im Auto oder bei lauter Musik im Restaurant“.

Wenn Hören Kraft kostet

Nervig kann‘s auch werden. Und zwar in Momenten, in denen man ein Gegenüber akustisch ohnehin schlecht versteht: „Im Auto oder in lauten Umgebungen merke ich das besonders“. Und: „Wenn Leute nuscheln.“ Dann müsse sie öfter nachfragen, sagt sie. Außenstehende bemerken das oft nicht einmal, dabei ist es tatsächlich für Paula manchmal zum Haare raufen.

In der Schule merkt die Teenagerin das ganz deutlich: „Wenn ich Nachmittagsunterricht habe, werde ich oft unkonzentriert, denn mit der Zeit wird das Hören sehr anstrengend.“ Schwierig seien vor allem Hörverständnisübungen wie „Listenings“ in Englisch oder Videos ohne Untertitel. Deshalb sitzt sie immer in der ersten Reihe. „Das hilft mir akustisch, und ich kann auch das Mundbild der Lehrerin sehen.“

Die Schule beschreibt sie weder als unüberwindbar noch als leicht. In manchen Fächern sei sie schwächer, in anderen stärker. Der Unterschied zu vielen Mitschülern liege vor allem im Aufwand. „Ich muss mehr Energie aufwenden als meine Mitschüler. Mein Ziel ist natürlich auch die Matura.“

Freunde, die einfach da sind

Was Paula im Alltag guttut, sind Menschen, die sie nicht auf ihre Hörsituation reduzieren. „Gute Freunde nehmen mich so an, wie ich bin“, erzählt sie zufrieden. Eine wichtige Rolle spielt dabei seit Jahren der Gehörlosen-Sportverein Tirol. „Seit ungefähr fünf Jahren bin ich dort Mitglied. Ich habe an vielen nationalen und internationalen Wettkämpfen teilgenommen und viele neue Freunde mit ähnlichen Hörgeschichten gefunden.“

Sport ist ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens. Paula fährt richtig gut Ski, spielt großartig Tennis und erzählt, dass sie durch sportliche Erfolge viel Selbstvertrauen gewonnen hat. Gleichzeitig gibt es natürlich Disziplinen, die für sie nicht infrage kommen, selbst, wenn das Interesse da wäre: „Kampfsportarten wie Karate oder Judo waren für mich immer verboten. Schwierig wären auch Flugsportarten.“

Was Gespräche leichter macht

Im Umgang mit ihr, sagt Paula, könnten viele Menschen schon mit kleinen Dingen viel richtig machen. „Nuscheln, undeutliches Reden oder Kaugummi im Mund erschweren das Hörverständnis“, sagt sie. Am besten funktioniert es, wenn jemand sie von vorn und mit Augenkontakt anspreche – so, wie man es von höflichen Menschen ohnehin erwarten würde.

Es gibt auch Sätze, die sie längst nicht mehr gern hört. Etwa: „Warum fragst du so oft nach?“, „Hörst du das Gleiche wie ich?“, „Sind das Hörgeräte?“, oder „Ist Gebärdensprache dasselbe wie Zeichensprache?“ Solche Fragen zeigen, dass vielen Menschen noch Wissen fehlt – und manchmal auch ein Gespür dafür, was unpassend sein kann.

Teil ihres Lebens, Teil ihrer Zukunft

Für Paula ist ihr Implantat nicht nur Technik oder Hilfsmittel: „Mein Implantat ist Teil meines Lebens, Teil meiner Geschichte und auch ein Stück meiner Zukunft.“ Stark gemacht hätten sie vor allem ihre Familie und ihre sportlichen Erfolge. „Die Unterstützung meiner Eltern und meiner Schwester sowie sportliche Erfolge bei Hörenden und Gehörlosen haben mich stark gemacht“, sagt sie und lächelt selbstbewusst.