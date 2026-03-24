Spannende Einblicke hinter die Betriebskulissen: „Offenes Werkstor“ Hall feiert Jubiläum

Zum zehnten Mal können BesucherInnen beim „Offenen Werkstor Hall in Tirol“ renommierte Industrie- und Gewerbebetriebe in der Region aus nächster Nähe kennenlernen. Das Format genießt nach wie vor ein landesweites Alleinstellungsmerkmal. Zwei bekannte Unternehmen sind heuer zum ersten Mal mit dabei.