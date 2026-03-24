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Spannende Einblicke hinter die Betriebskulissen: „Offenes Werkstor“ Hall feiert Jubiläum

Das Programm des „Offenen Werkstors 2026“ wurde am Areal der Gebrüder Weiss in Hall präsentiert: v. l. Michael Mairhofer (Industriellenvereinigung), „Hausherr“ Günter Schmarl, Michael Gsaller vom Stadtmarketing, Landesrätin Astrid Mair, Rebecca Kirchbaumer (Wirtschaftskammer), Bürgermeister Christian Margreiter, TVB-Obmann Werner Schiffner, Alexander Gutmann (Fa. Gutmann) und Petra Pöschl (Stadtmarketing).
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Zum zehnten Mal können BesucherInnen beim „Offenen Werkstor Hall in Tirol“ renommierte Industrie- und Gewerbebetriebe in der Region aus nächster Nähe kennenlernen. Das Format genießt nach wie vor ein landesweites Alleinstellungsmerkmal. Zwei bekannte Unternehmen sind heuer zum ersten Mal mit dabei.

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