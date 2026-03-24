„Packen wir es an!“ Reutte lädt die Bevölkerung wieder zum großen Frühjahrsputz

Am Samstag, den 11. April, ruft die Stadtgemeinde Reutte zu einer großen Gemeinschaftsaktion auf. Unter dem Motto „Sauberes Reutte“ soll das Ortsgebiet von unschönen Hinterlassenschaften befreit werden.

Reutte – Kaum ist der letzte Schnee geschmolzen, offenbaren sich allerorts die Spuren von so manchem Umweltsünder in Form von Müll – in den Feldern, auf Spazierwegen und in Erholungsgebieten. Genau hier setzt die Aktion „Sauberes Reutte“ an. Ziel ist es, das Ortsbild „sommertauglich“ zu machen.

Jede helfende Hand ist willkommen. Ob jung oder alt, ob allein oder mit Familie und Freunden. Gemeinsam kann Großes erreicht werden.

Die Teilnahme ist einfach. Eine Anmeldung ist bis Freitag, den 27. März, nötig. Diese erfolgt in der Umweltabteilung der Stadtgemeinde Reutte. Ansprechpartner ist Markus Antretter. Er ist per E-Mail unter markus.antretter@reutte.at und telefonisch unter 05672/72300-53 zu erreichen.