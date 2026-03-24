Osttirol: Millionen für regionale Entwicklung sind gesichert

Das Regionsmanagement Osttirol (RMO) präsentierte bei seiner Generalversammlung in Lienz eine positive Bilanz. Millionen Euro flossen in die Regionalentwicklung. Ein neues Programm soll weitere Impulse für die Zukunft des Bezirks liefern.

Lienz – Das RMO begleitete von 2023 bis 2025 insgesamt 63 Projekte. Diese liefen über die EU-Förderprogramme LEADER und INTERREG/Dolomiti Live. Das Gesamtprojektvolumen erreichte 4,7 Millionen Euro. Davon wurden 3,2 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt.

Zusätzlich setzte das RMO von 2016 bis 2025 über das Sonderförderprogramm Natura 2000 Region Isel 219 Vorhaben um. Das Land Tirol finanzierte diese Maßnahmen. Ihr Gesamtvolumen betrug rund 107 Millionen Euro. Hierfür sicherten sich die Projekte 8 Millionen Euro an Fördermitteln.

Obmann Dietmar Ruggenthaler und Geschäftsführer Philipp Schlemmer berichteten über die aktuellen Entwicklungen. Die Generalversammlung behandelte zudem den Jahresabschluss 2025 und das Budget für 2026. Das Regionsmanagement Osttirol dient als zentrale Plattform für regionale Zusammenarbeit. Es verbindet Gemeinden, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Förderstellen. Ziel ist es, regionale Stärken zu bündeln und nachhaltige Entwicklungsimpulse für den Bezirk Lienz zu setzen.

Rechnungsprüfer Vitus Monitzer ist für seinen Humor bekannt und brachte die Generalversammlung auch diesmal zum Lachen. © RMO

Eigene Schwerpunkte setzt das RMO in Mobilität, Freiwilligenpartnerschaft und grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Auch Gleichstellung sowie Leerstandsaktivierung und Ortskernentwicklung gehören dazu. Hier arbeitet das RMO mit Partnern an neuen Projekten und Lösungen. Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung des neuen Regionalwirtschaftlichen Programms Osttirol 2026–2036. Dieses soll zusätzliche wirtschaftliche Impulse in der Region auslösen.

„Gerade in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, technologischer Veränderungen und klimatischer Herausforderungen wird deutlich, wie wichtig starke regionale Netzwerke und Ideen sind“, betonte Dietmar Ruggenthaler, Obmann des Regionsmanagements Osttirol. Er fügte hinzu: „Mit dem neuen Regionalwirtschaftlichen Programm ist es uns als Region gelungen, 20 Millionen Euro an Fördermitteln für die nächsten zehn Jahre nach Osttirol zu holen. Gleichzeitig zeigt die Vielzahl an Projekten und Initiativen im RMO, welches Potenzial in unserer Region steckt, wenn Gemeinden, Wirtschaft und engagierte Menschen gemeinsam an der Zukunft des Bezirks arbeiten.“

Martin Traxl von der Abteilung Landesentwicklung informierte über die Landesperspektive. Er sagte: „Land und Regionen stehen vor großen Herausforderungen. Im Umgang damit zeichnen sich Regionen als proaktive Gestalter und Umsetzer von neuen Lösungen aus. Sie leisten einen Beitrag für eine zukunftsgerichtete Entwicklung des Landes. Tirol setzt auf diese verlässliche Partnerschaft mit den Regionen. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, Mehrwert zu schaffen.“

Das Regionsmanagement Osttirol wird auch künftig Impulse für Osttirol setzen. Ziel ist es, die Region als lebens- und zukunftsfähigen Standort weiterzuentwickeln.

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