Mädchen lernen, sich zu wehren: Kurs zur Selbstverteidigung im Jugendzentrum

Das Jugendzentrum Smile in Reutte organisiert auch in diesem Jahr einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren. Der Kurs zielt darauf ab, den Teilnehmerinnen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu vermitteln.

Reutte – In insgesamt fünf Einheiten erlernen die Teilnehmerinnen einfache und effektive Selbstverteidigungstechniken. Dabei wird gezeigt, wie man sich auch gegen vermeintlich stärkere Angreifer behaupten kann. Neben praktischen Übungen stehen auch Aspekte wie Selbstbewusstsein und Aufmerksamkeit im Fokus. Das richtige Verhalten in unangenehmen Situationen ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil des Kurses.

Der Kurs ist für Anfängerinnen geeignet. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Die erlernten Fähigkeiten sollen dazu beitragen, das persönliche Sicherheitsgefühl zu stärken. Zudem fördern sie die Eigenverantwortung und das selbstbewusste Auftreten in verschiedenen Situationen.