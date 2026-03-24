Auch ein Thema für Altbauten

Wärmepumpen sind ein effizientes und umweltfreundliches Heizsystem. In der Regel können viele Wohngebäude, unabhängig von Alter, Größe oder energetischem Zustand mit einer Wärmepumpe beheizt werden. Die Ergebnisse des internationalen Projektes „IEA HPT Annex 50“, das den Einsatz von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern untersucht hat, zeigen, dass ab einem Heizwärmebedarf von 140kWh/m² der Einsatz einer Wärmepumpe möglich ist. Der Einbau einer geeigneten Wärmepumpe ist während des Hausbaus grundsätzlich einfacher als die nachträgliche Installation in einem Bestandsgebäude. Ein Neubau kann optimal an die technischen Bedürfnisse der Heizanlage angepasst werden und meist steht mehr Platz für den Einbau zur Verfügung. Je nach Anwendung (Heizung, Kühlung und Warmwasser) und Leistung braucht die Wärmepumpe mehr oder weniger Platz. Je besser das Haus gedämmt ist, desto eher ist es für eine Wärmepumpe geeignet. Entscheidend ist, dass die Leistung der Wärmepumpe für den Bedarf des Gebäudes (Heizlast) ideal ausgelegt wird, um eine bestmögliche Funktion zu gewährleisten. Zudem sollten Installateure eine exakte Heizlastberechnung (Ermittlung des Wärmebedarfs) durchführen, damit die Größe der Wärmepumpe diesen Bedarf erfüllen kann.