Ursache unklar

Dachstuhl eines Hauses in Mieming brannte: Feuerwehr hatte Flammen rasch im Griff

Die Feuerwehren Mieming und Telfs konnten den Brand rasch bekämpfen.
© Liebl

Mieming – Der Dachstuhl eines Hauses in Mieming ist am späten Dienstagnachmittag in Brand geraten. Kurz vor 16 Uhr wurde die Leitstelle Tirol alarmiert, daraufhin rückten die Feuerwehren Mieming und Telfs aus.

Sie konnten das Feuer laut Informationen der Leitstelle rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest. (TT.com)

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