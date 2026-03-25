Verkehrsprobleme befürchtet
Extreme Wetterumstellung ab heute: Sogar bis zu 50 Zentimeter Neuschnee in Tirol
Des einen Freud, des anderen Leid: Während die Kinder wohl von der kommenden Schneepracht begeistert sind, ist bei AutofahrerInnen Geduld gefragt.
© Axel Springer
Ab Mittwochnachmittag feiert der Winter in ganz Tirol ein richtiges Comeback. Je nach Region und Höhe werden bis Freitag bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. Die Temperaturen gehen rapide zurück. Auf den Straßen sind Probleme vorprogrammiert, die Asfinag bereitet sich vor.