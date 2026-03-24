Aufwändige Anbringung

„Ein bewegender Moment“: Historische Figuren nach St. Nikolaus zurückgekehrt

Im Herbst und über den Winter wurden die Fassadenfiguren restauriert. Am Dienstag wurden sie wieder an der Kirche St. Nikolaus angebracht.
© Rita Falk
Verena Langegger

Von Verena Langegger

Monatelang wurden die vier historischen Sandsteinfiguren an der Fassade der Kirche St. Nikolaus restauriert, am Dienstag wurden Christus-Salvator, die Marienfigur mit Kind und die beiden Kirchenpatrone Nikolaus und Martin wieder an ihren Plätze an der Kirchenfassade angebracht.

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