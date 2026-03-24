Regionalenergie Osttirol hat neuen Vorstand, Ehre für ein Gründungsmitglied

Die Regionalenergie Osttirol (REO) hat am Donnerstag, dem 12. März 2026, ihre Generalversammlung in der LLA abgehalten. Im Zentrum standen Neuwahlen für den Vorstand sowie eine besondere Ehrung für ein langjähriges Gründungsmitglied.

Lienz – Die Wahlen leitete Alexander Büchel, Verbandsdirektor des Raiffeisenverbandes Tirol. Der REO-Vorstand begrüßt drei neue Mitglieder. Neu dabei sind Johann Kraler, Obmann der Fernwärme Sillian, Christian Moser und Emanuel Juen.

Gleichzeitig verabschiedeten sich drei Vorstandsmitglieder. Thomas Schneider und Michael Perfler legten ihre Funktionen nieder. Auch Hans Theurl scheidet aus. Er war dreißig Jahre lang Vorstands- und Gründungsmitglied der REO.

Der neue Vorstand und Aufsichtsrat. © REO