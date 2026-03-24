Regionalenergie Osttirol hat neuen Vorstand, Ehre für ein Gründungsmitglied
Die Regionalenergie Osttirol (REO) hat am Donnerstag, dem 12. März 2026, ihre Generalversammlung in der LLA abgehalten. Im Zentrum standen Neuwahlen für den Vorstand sowie eine besondere Ehrung für ein langjähriges Gründungsmitglied.
Lienz – Die Wahlen leitete Alexander Büchel, Verbandsdirektor des Raiffeisenverbandes Tirol. Der REO-Vorstand begrüßt drei neue Mitglieder. Neu dabei sind Johann Kraler, Obmann der Fernwärme Sillian, Christian Moser und Emanuel Juen.
Gleichzeitig verabschiedeten sich drei Vorstandsmitglieder. Thomas Schneider und Michael Perfler legten ihre Funktionen nieder. Auch Hans Theurl scheidet aus. Er war dreißig Jahre lang Vorstands- und Gründungsmitglied der REO.
Für sein herausragendes Engagement erhielt Hans Theurl eine besondere Auszeichnung. Alexander Büchel überreichte ihm das silberne Verdienstzeichen des Raiffeisenverbandes Tirol. Theurl prägte als Gründungsmitglied seit 1996 die Entwicklung der Genossenschaft maßgeblich mit. Geschäftsführer Ferdinand Mossegger, Obmann Albert Pichler und Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Blaßnig dankten den scheidenden Mitgliedern. Sie würdigten den Einsatz, die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.