Athletiktrainer gibt Tipps
Warum Krafttraining wichtig ist und wie viel Zeit man dafür investieren sollte
Beim Krafttraining denken viele noch immer an Bodybuilding und stundenlange Einheiten im Fitnessstudio. Das muss allerdings nicht sein.
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Die Muskulatur spielt eine zentrale Rolle für die Gesundheit. Muskelaufbau ist daher für Menschen jeden Alters wichtig. Wie man Krafttraining am besten angeht und wie es sich in den Alltag integrieren lässt, erklärt der Tiroler Athletiktrainer Andreas Scheicher.