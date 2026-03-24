Mit Brechstange und Hochdruckreiniger: Arbeiter in Musau und Radfeld verletzt

Reutte/Radfeld – Zu zwei schweren Arbeitsunfällen kam es am Dienstag in Tirol, berichtet die Polizei.

Im Außerfern wurde ein 44-Jähriger bei Felsräumarbeiten schwer verletzt, er musste in die Klinik nach Kempten geflogen werden. Der Mann arbeitete gegen 12 Uhr mit zwei Mitarbeitern auf der Reuttener Straße (L69), als auf vier bis fünf Metern Höhe das abzuziehende Seil klemmte. Laut Angaben der Mitarbeiter war plötzlich ein Schrei zu hören und der 44-Jährige lag am Boden.

Brechstange steckte im Oberschenkel

In seinem linken Oberschenkel steckte die Brechstange, die er für die Räumarbeiten benutzte. Die Stange löste sich oder das Opfer zog sie aus dem Oberschenkel, jedenfalls begann die Wunde stark zu bluten. Der Notarzt übernahm die Erstversorgung.

Etwa eine Stunde später verletzte sich ein 25-jähriger Arbeiter auf einem Firmengelände in Radfeld. Der Mann reinigte mit einem 19-jährigen Kollegen ein Behältnis, das an einem Kran montiert war. Dazu benutzte der 25-Jährige einen Hochdruckreiniger.