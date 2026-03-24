Kaunertaler Gletscher: Niederländische Freerider lösen Lawine im freien Skiraum aus

Vom Skigebiet aus sind die beiden mit Tourenski aufgestiegen. Bei der Abfahrt kam es zum Lawinenabgang, von dem einer der beiden Freerider teilverschüttet wurde.

Am Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr kam im freien Skiraum des Skigebiets Kaunertaler Gletscher zu einem Lawinenabgang. Betroffen waren ein 26-jähriger und ein 19-jähriger Niederländer, die zum Freeriden im Skigebiet waren. Das berichtet die Pressestelle der Tiroler Polizei.

Demnach stiegen die beiden mit Tourenski im freien Skiraum zwischen Wiesenjagglkopf und Hintere Karlesspitze auf das Joch. Am Joch startete der 19-Jährige die nordwestliche Abfahrt durch eine steile Flanke auf italienischer Seite. Beim zweiten Schwung löste sich oberhalb des Freeriders eine Schneebrettlawine und riss diesen einige hundert Meter mit ins Tal, so die Polizei.

Lawinenairbag ausgelöst

Der Niederländer konnte noch seinen Lawinenairbag auslösen und blieb glücklicherweise unverletzt an der Oberfläche der Lawine liegen. Die beiden unverletzten Freerider wurden anschließend von Hubschrauber „Martin 8“ geborgen und ins Skigebiet zurückgebracht. (TT.com)