Sozialdemokraten verpassen Mehrheit bei Dänemark-Wahl

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Dänemark sind die Sozialdemokraten von Regierungschefin Mette Frederiksen stärkste Kraft geworden, haben jedoch eine absolute Mehrheit verfehlt. Nach der Auszählung aller Stimmen kam das linke Bündnis von Frederiksen auf 84 Sitze im 179 Sitze umfassenden Parlament. Das rechte Bündnis kam demnach auf 77 Sitze, während die Mitte-Partei Moderaterne von Außenminister Lars Løkke Rasmussen 14 Sitze erzielte und zur Königsmacherin avancierte.