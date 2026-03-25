Lions Club Kramsach sichert Zukunft der Mariataler Kinderförderung

Der Lions Club Kramsach-Tiroler Seenland übernimmt künftig die Förderung der Sonderschule Mariatal. Die langjährige Unterstützung für die Kinder der Schule bleibt somit gesichert. Der bisherige Förderverein übergab seine Aufgaben.

Kramsach – Beim diesjährigen Frühlingstreff der Sonderschule Mariatal wurde ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler gesetzt: Der Lions Club Kramsach-Tiroler Seenland übernimmt künftig die Aktivitäten des Vereins zur Förderung der Kinder von Mariatal.

Der Förderverein kann auf eine 37-jährige Geschichte zurückblicken und hat in dieser Zeit mit großem Engagement wertvolle Arbeit geleistet. Über viele Jahre hinweg wurden zahlreiche Projekte zugunsten der Kinder ermöglicht und wichtige Unterstützungsleistungen für die Schule organisiert. Mit der Übernahme dieser Aktivitäten stellt der Lions Club Kramsach-Tiroler Seenland sicher, dass diese Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler auch künftig verlässlich fortgeführt wird.

Neue Fördermöglichkeiten

Das langjährige Lions-Mitglied und Präsident des Clubjahres 2019/2020, Claus-Peter Iff, wurde vom Club beauftragt, als Sonderbeauftragter die Koordination dieser Aufgabe zu übernehmen. Ziel ist es, die bewährten Initiativen des bisherigen Fördervereins weiterzuführen und gemeinsam mit der Schule, dem Elternverein und regionalen Unterstützern neue Möglichkeiten der Förderung zu entwickeln.

Die Mitglieder des Lions Clubs sehen diese Aufgabe als besondere Verantwortung. Einerseits ist sie Ausdruck der großen Anerkennung für die herausragende pädagogische Arbeit, die an der Sonderschule Mariatal täglich geleistet wird. Die Betreuung und Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen erfordere außergewöhnliches Engagement, fachliche Kompetenz und viel menschliche Zuwendung.

Internationale Lions-Bewegung

Andererseits passt die Unterstützung der Schule in idealer Weise zum Leitbild der internationalen Lions-Bewegung. Seit mehr als hundert Jahren steht sie unter dem Motto „We serve – Wir dienen.“ Mit zahlreichen regionalen Initiativen setzen sich Lions Clubs weltweit für soziale Projekte, Bildung und die Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenssituationen ein.

Der Lions Club Kramsach-Tiroler Seenland hofft zudem, dass die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung, die in den vergangenen Jahren die Arbeit des Fördervereins ermöglicht hat, auch in Zukunft erhalten bleibt.

Sammlung von Spenden

Diese Unterstützung sei von elementarer Bedeutung für die Fortführung dieser anspruchsvollen Aufgabe zugunsten der Kinder der Sonderschule Mariatal. Nähere Informationen zu den Unterstützungsmöglichkeiten sind auf der Website der Landessonderschule Mariatal zu finden, das Spendenkonto lautet auf „LC Kramsach – Förderer der Kinder von Mariatal“, IBAN AT68 3635 8000 0033 4805.