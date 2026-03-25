Wochenmarkt in St. Johann startet früher und mit neuen Standbetreibern

Der Wochenmarkt, der von März bis November immer freitags im Zentrum stattfindet, ist weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebt. Das belegen auch handfeste Zahlen – die nun zu neuen Betriebszeiten geführt haben.

St. Johann i.T. – Vor gut einer Woche ist der St. Johanner Wochenmarkt in seine 17. Saison gestartet. Ab sofort findet er wieder jeden Freitag im Ortszentrum statt, mit einigen Neuerungen. So öffnet der Markt nun schon um 9, statt wie bisher um 10 Uhr. „Wir wollen die Öffnungszeiten dem realen Marktleben anpassen“, erklärt Angelika Hronek vom Ortsmarketing St. Johann die Änderung. Man habe festgestellt, dass viele schon vor 10 Uhr im Ortszentrum unterwegs wären und geradezu darauf warten, dass der Markt öffnet. Dem wird nun Rechnung getragen, dafür schließt er eine Stunde früher, um 16 Uhr.

Es wird wie bisher 28 Stände geben, an fünf von ihnen werden neue BetreiberInnen im Wechsel vertreten sein. Der Kaffeestand, der im Vorjahr neu dazu gekommen ist, habe sich bewährt, sagt Hronek und werde dementsprechend bleiben. Sehr glücklich sei man darüber, dass man auch einen neuen Weinstandbetreiber gefunden hat, nachdem er nicht mehr von der „Weinkiste“ übernommen wird. „Milan, den man in St. Johann schon gut aus dem ‘le Bastian’ kennt, wird den Stand künftig betreiben“, freut sich Hronek.

Um die 3000 BesucherInnen

Dass sich die StandbetreiberInnen keine Sorgen um die Kundschaft machen müssen, belegen die Zahlen der Frequenzmessung im Zentrum, die Hronek in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Anwesenden präsentierte. So waren regelmäßig ungefähr 3000 BesucherInnen mit einer Aufenthaltsdauer von ca. zweieinhalb Stunden am Markt unterwegs. Der absolute Spitzentag im Vorjahr war der 29. August, als 3690 Menschen den Markt besuchten. „Das Wetter ist dabei gar nicht wichtig, das hat die Zählung auch gezeigt.“