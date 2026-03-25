Stark alkoholisiert: Pkw-Lenker stürzte in Innsbruck Böschung hinab

Innsbruck – Ein Alko-Unfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck ereignet: Ein 62-jähriger Pkw-Lenker kam von der Straße ab und landete mit seinem Fahrzeug in einem steilen Hang – der Wagen blieb schließlich in Bäumen hängen.

Der Mann war gegen Mitternacht auf der Götzener Straße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung Völser Straße wollte er nach links abbiegen, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn gekreuzt haben soll. Beim Ausweichmanöver verlor der Lenker die Kontrolle über das Auto, kam von der Straße ab und stürzte die Böschung hinunter.

Taxifahrer alarmierte Rettung

Dass der Unfall nicht unbemerkt blieb, ist einem aufmerksamen Taxilenker zu verdanken: Er entdeckte das beschädigte Fahrzeug im Hang und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.