Debatte um Fernpass-Paket

Warum das Transitforum nicht begeistert von der Petition für eine Volksbefragung ist

Ein drastisches Live-Experiment von Fritz Gurgiser bei Veranstaltungen: „Begrenzte Täler vertragen keinen unbegrenzten Verkehr“, der Krug geht über.
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Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Nach 14 Tagen wird die Petition für eine Volksbefragung zum Fernpass-Paket schon von mehr als 4800 Personen unterstützt. Damit ist sie die weitaus erfolgreichste in der Geschichte des Tiroler Landtages. Aber auch umstritten.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Für Sie im Bezirk Reutte unterwegs:

Helmut Mittermayr

Helmut Mittermayr

+4350403 3043

Simone Tschol

Simone Tschol

+4350403 3042