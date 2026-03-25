Debatte um Fernpass-Paket
Warum das Transitforum nicht begeistert von der Petition für eine Volksbefragung ist
Ein drastisches Live-Experiment von Fritz Gurgiser bei Veranstaltungen: „Begrenzte Täler vertragen keinen unbegrenzten Verkehr“, der Krug geht über.
© Alexander Paschinger
Nach 14 Tagen wird die Petition für eine Volksbefragung zum Fernpass-Paket schon von mehr als 4800 Personen unterstützt. Damit ist sie die weitaus erfolgreichste in der Geschichte des Tiroler Landtages. Aber auch umstritten.