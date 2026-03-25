Angriff von Aicher abgewehrt: Shiffrin gewann zum sechsten Mal den Gesamtweltcup

Emma Aicher blieb bis zum Schluss auf Tuchfühlung, doch mit einer Steigerung im zweiten Durchgang setzte sich Mikaela Shiffrin die Weltcup-Krone auf. Der Tagessieg ging an die Kanadierin Valerie Grenier, Julia Scheib fuhr auf das Podest.

Mikaela Shiffrin hat sich zum sechsten Mal den Sieg im Ski-Gesamtweltcup gesichert. Ein elfter Rang im letzten Saisonrennen reichte der 31-jährigen US-Amerikanerin, um die junge Deutsche Emma Aicher (12.) um 87 Punkte auf Distanz zu halten.

Den Riesentorlauf in Hafjell gewann am Mittwoch die Halbzeitführende Valerie Grenier (CAN) vor Mina Fürst Holtmann (NOR) und Kugelgewinnerin Julia Scheib, die es zum achten Mal in zehn Riesentorläufen aufs Podest schaffte.

Stephanie Brunner gelang als Fünfte die beste Klassierung seit ihrem vierten Platz beim Weltcupfinale in Saalbach vor zwei Jahren. Ihre Tiroler Landsfrau Nina Astner verpasste die Punkteränge als 16. um zwei Hundertstelsekunden. (APA, TT.com)