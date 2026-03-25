Dreifach-Torschütze Stradins

Torreicher Befreiungsschlag für den FC Kitzbühel: „Geht nur im Kollektiv“

Deniss Stradins beendete seine Torflaute und glänzte gegen Pinzgau Saalfelden mit einem Dreierpack.
© Michael Kristen
Michael Pipal

Von Michael Pipal

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305