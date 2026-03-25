Hilfe bei Gewalt
Chat für Kinder in Not: „Manche haben keine Chance, sich anders Hilfe zu holen.“
Via Handy können Jugendliche anonym darüber sprechen, wenn ihnen Gewalt angetan wurde.
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Wie erreicht man Kinder und Jugendliche in Notsituationen? Ein neues, digitales Kinderschutzzentrum bietet Hilfe an. In Chats kann Ersthilfe bei Gewalterfahrungen angeboten werden. Ziel ist es, die Brücke zu niedergelassenen Kinderschutzzentren zu schaffen. Sozialarbeiterin Miriam Sturm gibt Einblicke.