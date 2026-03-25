Chat für Kinder in Not: „Manche haben keine Chance, sich anders Hilfe zu holen.“

Wie erreicht man Kinder und Jugendliche in Notsituationen? Ein neues, digitales Kinderschutzzentrum bietet Hilfe an. In Chats kann Ersthilfe bei Gewalterfahrungen angeboten werden. Ziel ist es, die Brücke zu niedergelassenen Kinderschutzzentren zu schaffen. Sozialarbeiterin Miriam Sturm gibt Einblicke.