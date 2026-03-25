Junge Beats: Kitzbühel feiert erfolgreiches „Sound | Escape Festival“

3 Tage – 2 Alpine Stages – 20 Locations – 30+ Artists. Von Freitag bis Sonntag, von mittags bis in die frühen Morgenstunden, vom Berg bis ins Tal, bei kostenlosem Eintritt – Kitzbühel Tourismus zieht eine äußerst zufriedene Bilanz über Sound | Escape 3.0 mit tausenden BesucherInnen.

Kitzbühel – Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungsjahren zielt „Sound | Escape“ dazu ab, die traditionell ruhigere zweite Märzhälfte gemeinsam mit den touristischen PartnerInnen zu beleben. Für den Veranstalter stand dabei fest: Der Eintritt sollte frei sein, damit alle die Veranstaltung erleben können.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser sieht großes Potential in diesem Konzept. „Ein Wochenende voller Energie und Stimmung! Schon bei den ersten beiden Editionen von Sound | Escape haben wir gemerkt: Da tut sich etwas“, sagt Veider Walser und erklärt weiter: „Mehr BesucherInnen, mehr engagierte Betriebe, mehr Stimmung – und vor allem ein echtes Miteinander. Das positive Feedback von allen Seiten – von Einheimischen, Gästen, KünstlerInnen oder PartnerInnen – zeigt uns, dass aus vielen guten Ideen und Initiativen auch Potenzial in ruhigeren Zeiten besteht.“ Eine Fortsetzung des Kitzbühel Boutique Festivals ist für 2027 geplant.

Sundowner-Premiere am Kitzbüheler Horn

Am Freitag startete das Kitzbühel Boutique Festival mit hochkarätigen Acts wie Wolfram und Headliner Claptone erstmals auf der Alpine Stage am Kitzbüheler Horn beim Alpenhaus mit einem magischen Sundowner, Panorama und Weitblick. Franziska Reisch-Stern und ihre Familie bewirteten die begeisterten BesucherInnen bestens: „Dank der tollen Organisation und Vermarktung von Kitzbühel Tourismus wurde Sound | Escape bei uns im Alpenhaus zu einem wirklich besonderen Bergerlebnis am Kitzbüheler Horn.“

Die Alpine Stage am Hahnenkamm bei der Sonnenrast war am Samstag ein wahrer Magnet für Fans elektronischer Musik. Kilimanjaro und Joyce Muniz, beide bereits von der Mainstage der letzten Jahre in der Innenstadt bekannt, freuten sich über ihr Set auf dem Berg. Maximilian Brandstätter ist seit der ersten Edition ein fixer Bestandteil: „Sound | Escape war für uns ein echtes Highlight – großartige Artists, eine unglaubliche Stimmung. Es ist schön, so viele glückliche Gäste bei uns zu sehen. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.“

Große Begeisterung