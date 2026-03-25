20 Milliarden Dollar Investition: NASA plant offenbar permanente Mond-Basis

Die US-Raumfahrtbehörde NASA richtet ihr Mondprogramm offenbar grundlegend neu aus. Laut Aussagen visiert die NASA nun eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond an. Im Gegenzug würden die Pläne für die um den Mond kreisende Raumstation „Gateway“ vorerst gestoppt.

Washington – Die US-Raumfahrtbehörde Nasa baut ihr Mondprogramm weiter grundlegend um: Es werde nun eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond anvisiert, sagte NASA-Chef Jared Isaacman am Dienstag bei einer Veranstaltung in Washington. „Diese Mondstation wird nicht über Nacht erscheinen. Wir werden in den nächsten sieben Jahren rund 20 Milliarden Dollar investieren und sie mit Dutzenden von Missionen bauen.“

Die Pläne für eine um den Mond kreisende Raumstation namens „Gateway“ würden im Gegenzug zumindest vorerst eingestampft. Die Raumstation, an der auch die europäische Raumfahrtagentur ESA beteiligt war, sollte als Zwischenstation für bemannte Missionen zum Mond und später möglicherweise auch zum Mars dienen.