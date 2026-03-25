Acht Fahrgäste bei Busbremsung im Stubaital gestürzt

Neustift i. St. – Am frühen Dienstagabend kam es auf der Stubaier Gletscherstraße zu einem Zwischenfall mit einem Linienbus. Gegen 18.35 Uhr war der 24-jährige Lenker mit dem Bus talwärts in Richtung Neustift unterwegs, als er im Bereich der Mutterbergalm abbremsen musste. Dabei kamen mehrere Fahrgäste im Fahrzeug zu Sturz.

Sieben Personen klagten in der Folge über Schmerzen, sichtbare Verletzungen wurden jedoch nicht festgestellt. Eine weitere Person wurde zur genaueren Abklärung mit der Rettung zu einem Arzt gebracht. Die Betroffenen im Alter zwischen 19 und 59 Jahren stammen aus Deutschland und den Niederlanden. Warum der Busfahrer abbremsen musste, ist noch unklar. (TT)