Osterzeit ist Gartenzeit – mit stilvollen Gartenmöbeln von IHP genießen

Die ersten Sonnenstrahlen laden dazu ein, Zeit im Freien zu genießen und den Außenbereich in eine Wohlfühloase zu verwandeln.

Der Frühling ist da – und mit ihm die schönste Zeit, um den eigenen Garten oder die Terrasse neu zu gestalten. Gerade zu Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben

Frühlingsgefühle

Passend zur Osterzeit präsentiert IHP Wohn- und Gartenmöbel die neuesten Gartengarnituren, die Design, Komfort und Funktionalität perfekt vereinen. Ob gemütliche Lounge, elegante Essgruppe oder stilvolle Ruheinsel – die neuen Kollektionen bringen frische Leichtigkeit und modernes Ambiente in Ihren Garten.

Design trifft auf Qualität

Auf über 1.100 m² Ausstellungsfläche in der Exlgasse 37 in Innsbruck entdecken Sie hochwertige Materialien wie Aluminium, Rope, Teakholz oder Geflecht. Besonders im Trend: moderne Aluminium/Rope-Kombinationen, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch höchsten Sitzkomfort bieten – ideal für entspannte Stunden mit Familie und Freunden an den Osterfeiertagen.

Mit Gartenmöbel von IHP – Ihrem Tiroler Gartenmöbel-Spezialisten in die Saison starten und schon bald am neuen Lieblingsplatz im Garten, auf der Terrasse oder am Balkon chillen.

Witterungsbeständig

Alle Möbel sind speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert: UV-beständig, wasserabweisend sowie hitze- und frostbeständig. So genießen Sie Ihre neue Gartengarnitur nicht nur im Frühling, sondern über viele Jahre hinweg.

Exklusive Markenvielfalt

IHP bietet eine sorgfältig ausgewählte Auswahl renommierter Marken wie KETTLER, STERN, Solpuri, 4Seasons Outdoor, Nardi, Zebra, Glatz und viele mehr – Qualität, die man sieht und spürt.

Vor Ort erleben oder online

Lassen Sie sich inspirieren – direkt vor Ort in Innsbruck oder bequem online unter www.moebel-garten.at.