Moments Tirol – ein Stück Tirol in der Landeshauptstadt

Innsbruck hat seit Kurzem eine neue Adresse für alle, die das Herz der Alpen lieben. Direkt in der Museumstraße 1 verschmelzen Tradition und Innovation zu einer einzigartigen Markenwelt, die das Tirol-Gefühl auch abseits der Gipfel greifbar macht.

Hier finden Besucher:innen die Tirol Shop-Kollektion– Tirol zum Anziehen und handverlesene Handwerksprodukte von Tiroler Betrieben – modern interpretierte Bergkulinarik und einen Treffpunkt mit Event-Formaten. Mehr als ein Shop, ist es ein Schaufenster und Bühne für Tirol.

„Wir wollen die Vielfalt Tirols sichtbar machen“, erklärt Martin Reiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Gruppe. Moments Tirol bündelt die Marke Tirol an einem zentralen Ort und soll Impulse für Synergien zwischen Tourismus, regionale Kulinarik, Wirtschaft und Kultur sichtbar machen. So wird der Standort zum Community-Spot, der durch kleine Event-Formate belebt wird. „Die Markenwelt ist ein Treffpunkt für Unternehmer:innen, Kulturschaffende und alle Tirol-Fans.“