Zommeliesn in Matrei: Chor Unlimited feiert 35 Jahre mit The Anvils

Am Ostersonntag lädt der Chor Unlimited aus Matrei gemeinsam mit der Band The Anvils zu einem besonderen Konzertabend ein. Unter dem Motto „Zommeliesn“ – ein musikalisches Zusammenkommen – feiert der Chor sein 35-jähriges Jubiläum im Kinosaal Matrei.

Matrei – Der Chor Unlimited steht seit 35 Jahren für Gemeinschaft, Leidenschaft und musikalische Vielfalt. Was einst als Jugendchor begann, ist heute eine lebendige Gruppe aus mehreren Generationen. Über die Jahre sind nicht nur Stimmen gewachsen, sondern auch Freundschaften fürs Leben entstanden. Heute musizieren bereits Familienmitglieder aus drei Generationen gemeinsam.

Die Matreier Formation "The Anvils" ist ein bekannter Teil der heimischen Bandszene. Sie verbindet mit dem Chor Unlimited nicht nur genetische Bande, sondern auch gemeinsames Singen seit dem Kindesalter. Für dieses Konzert wurden eigens "Anvils-Songs" arrangiert. Sie verbinden die Klangfarben beider Ensembles zu einem einzigartigen Klangerlebnis.

Die musikalischen Wurzeln des Chores, der früher als "Motinga Jugendchöa" bekannt war, reichen bis zu den Jugendmessen der 1990er Jahre zurück. Damals komponierte der Lienzer Pater Raimund Kreidl die Werke. Seit diesen Anfängen hat sich der Chor stetig weiterentwickelt, ganz im Sinne seines Namens „Unlimited“. Das Repertoire reicht heute von liturgischer alter Musik über klassische Chorliteratur bis hin zu Jazz und Pop.

Der Eintritt ist frei, es wird um freiwillige Spenden gebeten. Der gesamte Reinerlös kommt dem Verein "Geben für Leben" zugute. Dieser finanziert Typisierungen für lebensnotwendige Stammzellenspenden.

Eventinfos: