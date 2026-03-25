Rotes Kreuz Defereggental: Nadine und Lena verstärken ab sofort das Team

Die Rotkreuz-Ortsstelle Defereggental zog bei ihrer 41. Versammlung Bilanz über das Vereinsjahr 2025. 35 freiwillige MitarbeiterInnen leisteten insgesamt 6.443 ehrenamtliche Stunden für die Bevölkerung. Auch die Angelobung neuer Rettungssanitäterinnen standen auf dem Programm.

St. Jakob – Die größte Arbeitsleistung entfiel mit über 5.700 Stunden auf Rettungs- und Krankentransporte. Zusätzlich absolvierten die Freiwilligen 29 First-Responder-Einsätze. Dafür wendeten sie 58 Stunden auf.

Die Mitglieder sicherten auch die Einsatzbereitschaft im Hintergrund. 17 Sanitäter in der Nachbesetzung und 16 Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe (SEG) stellten die Versorgung sicher. Die Fahrzeugnachbesetzung benötigte 59 Stunden. Das Team unterstützte zudem das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Lienz mit über 500 Stunden. Weitere 40 Stunden fielen bei Ambulanzdiensten an.

Die Ortsversammlung war auch der Rahmen für die Angelobung von zwei neuen Rettungssanitäterinnen. Nadine Gutwenger und Lena Erlsbacher haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie verstärken nun das Team.

Benjamin Gasser (2. v. l.) erhielt die Henry Dunant Gedenkmedaille in Silber. © Rotes Kreuz Osttirol

Mehrere MitarbeiterInnen erhielten Auszeichnungen für ihr langjähriges Engagement. Andreas Kleinlercher, Jonas Ladstätter, Christoph Macher und Laura Michelitsch bekamen die Verdienstmedaille des Roten Kreuzes in Bronze. Ralf Gasser erhielt das Dienstjahresabzeichen in Bronze. Fabio Niederwanger und Benjamin Gasser wurden mit der Henry-Dunant-Gedenkmedaille in Silber geehrt. Marco Ladstätter erhielt für seine Tätigkeit das Dienstjahresabzeichen in Silber.