Prägend für Tiroler Tourismus
Mit 63 Jahren verstorben: Trauer um langjährigen Tourismus-Hofrat Gerhard Föger
Souverän hat Gerhard Föger auch die kompliziertesten und oft höchst emotionalen Wahlen in den Tourismusverbänden geleitet.
© Oblasser
Vollkommen unerwartet mit nur 63 Jahren ist der ehemalige Leiter der Tourismusabteilung Gerhard Föger verstorben. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang war er eine prägende Persönlichkeit im touristischen Geschehen des Landes. Auch mit viel Witz und einer Portion Augenzwinkern.