Verlor beim Abbiegen die Kontrolle: Linienbus landete in Thaur in Garten

Thaur – Ein Linienbus ist am Mittwochmorgen in Thaur von der Tiroler Straße (B171) abgekommen und in einer Gartenanlage zum Stehen gekommen. Der Fahrer hatte aus bisher unbekannter Ursache beim Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8.30 Uhr. Ein 61-jähriger Österreicher lenkte den Omnibus auf der Tiroler Straße in Richtung Kufstein und wollte in die Physiothermstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs geriet der Bus aus ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn.