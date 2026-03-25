Buntes Programm
Flanieren für die ganze Familie: Die schönsten Tiroler Ostermärkte im Überblick
In Innsbruck wartet auch heuer wieder der Ostermarkt auf. Neben frühlingshafter Dekoration gibt es unter anderem frisch gebundene Palmbuschen zu bestaunen.
© Rita Falk
Dieses Jahr kümmert sich der Osterhase besonders früh um die Geschenke. Um für das Fest in Stimmung zu kommen, wird in Tirol viel geboten. Für alle ist etwas dabei: vom klassischen Ostermarkt in Innsbruck über das Tiroler Osterfestival für Kulturliebhaber bis zum kleinen Zusammenkommen im Gymnasium Landeck.