Flanieren für die ganze Familie: Die schönsten Tiroler Ostermärkte im Überblick

Dieses Jahr kümmert sich der Osterhase besonders früh um die Geschenke. Um für das Fest in Stimmung zu kommen, wird in Tirol viel geboten. Für alle ist etwas dabei: vom klassischen Ostermarkt in Innsbruck über das Tiroler Osterfestival für Kulturliebhaber bis zum kleinen Zusammenkommen im Gymnasium Landeck.