Inklusiver Skitag: 150 Menschen erlebten Winterspaß am Kitzbüheler Horn

Rund 150 Menschen mit Beeinträchtigungen erlebten einen kostenlosen Skitag am Kitzbüheler Horn. KitzSki veranstaltete den Aktionstag „Ein Skitag für Alle“ zum zweiten Mal. Prominente Unterstützung gab es ebenfalls.

Kitzbühel – Unterstützt wurde die Initiative von den KitzSki-Vorständen Anton Bodner und Christian Wörister, die den inklusiven Gedanken aktiv mittrugen. Organisiert wurde der Aktionstag vom Kitzbüheler Stadtrat Alexander Gamper, der selbst staatlich geprüfter Behinderten-Skiinstruktor ist und sich seit Jahren für barrierefreien Wintersport engagiert.

Fritz Strobl mit dabei

Ein besonderes Highlight war die internationale Beteiligung: Die Stiftung Pfennigparade München reiste eigens mit einem Bus aus Deutschland an, um ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses besondere Erlebnis zu ermöglichen. Weitere Unterstützung kam von Kitzbühel Tourismus sowie der Skischule Wagstätt, die mit Know-how und Betreuung vor Ort halfen.

Für einen prominenten Empfang sorgte niemand Geringerer als Abfahrts-Olympiasieger Fritz Strobl, der die Teilnehmer persönlich begrüßte und damit zusätzliche Motivation und Begeisterung auslöste.

Organisator Alexander Gamper (l.) konnte auch den Streif Rekordhalter Fritz Strobl (2.v.l.) beim Skitag für Alle begrüßen. © Felix Obermoser

Inklusion ist möglich

Insgesamt verbrachten rund 150 Para-Skifahrerinnen und -Skifahrer gemeinsam mit ihren Begleitpersonen einen traumhaften Skitag bei strahlendem Frühlingswetter. Die perfekte Organisation, die beeindruckende Kulisse und vor allem die Freude der Teilnehmenden machten deutlich: Inklusion im Wintersport ist nicht nur möglich, sondern bereichert alle Beteiligten.