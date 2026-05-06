Vorreiter-Rolle für Tirol
Hightech über Hängen: Wie Innsbrucker KI-Drohnen Tirols Bergretter entlasten sollen
Der Innsbrucker Unternehmer Markus Stampfer will mit KI-Drohnen Einsätze dort sicherer machen, wo es für Menschen gefährlich wird - zum Beispiel auf den Bergen hinter ihm.
© Axel Springer
Ein Innsbrucker Unternehmen sorgt mit einer internationalen KI-Drohnen-Challenge für Aufmerksamkeit. Spannend wird die Technologie aber nicht nur auf der großen Bühne, sondern vor allem dort, wo Tirol sie tatsächlich brauchen könnte: in der Bergwelt, bei Naturgefahren und überall dort, wo Einsätze für Helfer riskant werden.