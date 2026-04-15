Inspiriert von LH Mattle: Wie Innsbrucker KI-Drohnen Tirols Bergretter entlasten sollen

Ein Innsbrucker Unternehmen sorgt mit einer internationalen KI-Drohnen-Challenge für Aufmerksamkeit. Spannend wird die Technologie aber nicht nur auf der großen Bühne, sondern vor allem dort, wo Tirol sie tatsächlich brauchen könnte: in der Bergwelt, bei Naturgefahren und überall dort, wo Einsätze für Helfer riskant werden.

Was in Innsbruck entwickelt wurde, fliegt längst auf internationaler Bühne. Die Drone Champions League (DCL) zählt zu den weltweit führenden Plattformen im Drohnenrennsport und verbindet reale Wettkämpfe mit einer virtuellen 1:1-Simulation für PlayStation, Xbox und PC. Über „DCL – The Game“ können Rennstrecken digital trainiert und nachgeflogen werden, die realen Bewerbe finden an spektakulären Orten statt – etwa auf den Champs-Élysées in Paris, am Yas Marina Circuit in Abu Dhabi oder im Eiskanal am Königssee. Nach Unternehmensangaben erreicht das Format mehr als 307 Millionen Online-Views pro Jahr.

Seit Anfang 2026 geht das Innsbrucker Unternehmen noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit einem US-amerikanischen Kunden organisiert es eine internationale AI Drone Challenge, eine Art Formel 1 der autonomen Drohnen. Mehr als 2700 Teams haben sich dafür bereits angemeldet, darunter auch Spitzenuniversitäten aus aller Welt - und auch aus Österreich. Hier geht es nicht nur um Tempo und Präzision, sondern vor allem um KI – und wie Flugsysteme eigenständiger, treffsicherer und vielseitiger werden.

Für den Tiroler Co-Gründer Markus Stampfer liegt neben Technik, Wissenschaft und Forschung ein großes Potenzial für die Menschen und Berge in seiner Heimat auf der Hand. Durch die Lawinenabgänge und tödlich verunglückten Wintersportler vergangenen Winter zeigte sich auch Tirols LH Anton Mattle besorgt um die Gefahr für Sportler, Umwelt, aber vor allem die Lebensretter vor Ort. Stampfer, selbst Innsbrucker, begann zu überlegen: „Nachdem ich wie auch der LH Sorge habe um Menschen, die Leben retten und dabei ihr eigenes riskieren, habe ich überlegt, wie wir unsere Drohnen-Innovation nutzen können, wo Landschaft besonders sensibel ist und Beobachtung Natur und Ressourcen schützen kann – und vor allem Menschen helfen, die Menschen retten.“

Maßgeschneidert statt starrem System

Die Besonderheit der Innsbrucker Drohnen-Plattform liegt in der Anpassungsfähigkeit der Drohne außen und innen. Je nach Einsatz lässt sic die KI unterschiedlich trainieren und das Gehäuse anfertigen – etwa für Bergretter, für Einsätze im Lawinenumfeld, in Bezug auf Problemwolf oder -bär und für andere sensible Aufgaben im alpinen Raum.

So funktioniert es in der Praxis bei Tieren Beispiel: Da die Drohne kleinste Merkmale auch aus großer Höhe erkennen, messen und interpretieren kann, erkennt die Kamera sogar einzelne Schafe in einer Herde auseinander. Die KI erkennt von oben: Das ist Schaf Luise und das ist Schaf Grete

Um auch die Waldtiere nicht zu erschrecken, können die Drohnen erforderliche Höhen von 300 Metern ohne Probleme erreichen und mit besonders leisen Motoren ausgestattet werden.

So bleiben sie für die Tiere am Boden unsichtbar - zum Beispiel auch für einen Problemwolf. Hier kann man das Revierverhalten in Echtzeit abfragen, denn die KI entdeckt den Problemwolf.

Was wie Science-Fiction klingt, ist bereits möglich. Auch einfachere Arbeiten kann eine KI-Drohne erledigen, wie die Wartung von Infrastruktur, etwa bei Seilbahnen oder anderen schwer zugänglichen Anlagen.

Hinzu kommt ein weiterer Unterschied zu klassischen Pilotprojekten: Erprobt wird die angepasste Programmierung nicht im Labor, sondern unter Hochleistungsbedingungen im echten Rennbetrieb jener Drohnen-Formel-1, der „DCL“. Dort müssen die angeforderten Systeme unter Zeitdruck, mit hoher Präzision und unter anspruchsvollen Bedingungen funktionieren. Für Stampfer und sein Team ist genau das der Vorteil: Die Technik wird nicht theoretisch gedacht, sondern gleich im Extremfall getestet – und verlässlich und robust dem neuen Besitzer übergeben werden.

Risikoschätzung aus der Luft

Gerade in Tirol könnte das praktische Folgen haben. Denn was Drohnen im Rennen beherrschen müssen – schnelle Reaktion, präzise Orientierung, Hinderniserkennung und autonome Navigation –, wird auch dort relevant, wo es nicht um Sekunden, sondern um Sicherheit geht.

Besonders deutlich wird das bei Such- und Rettungseinsätzen. Im unwegsamen Gelände kann ein rascher Blick von oben entscheidend sein, um die Lage abzuklären, Suchräume einzugrenzen und Gefahren besser einzuschätzen. Der Nutzen liegt also nicht nur darin, Vermisste schneller zu finden. Er liegt auch darin, jene besser zu schützen, die im Ernstfall ausrücken, um zu helfen.

So funktioniert es in der Praxis bei Menschen Beispiel: Eine Drohne für die Bergrettung etwa ist robuster gebaut und gegen Wind und Wetter resistent. Die KI kann bei Bedarf so progammiert werden, dass sie bei automatisierten morgendlichen Rundflügen Bilder beschneiter Hänge schon beim Rückflug in die Station überträgt und geologische Veränderungen detailgenau misst.

Diese Drohne kann im Ernstfall mit den Bergrettern mitgeschickt werden, sie überwacht das Rettungsteam und dessen Umgebung ganz automatisch - und kann so in Echtzeit Informationen an den Bediener senden, wie die weitere Lawinengefahr aussieht.

Dies erhöht die Sicherheit der Menschen um ein Vielfaches erhöhen und spart bares Geld: Ein bemannter Hubschrauberflug kostet in Tirol zwischen 1500 und 4000 Euro.

Robin Lutnig ist Bergretter und Drohnenausbilder. Er sieht in den KI-Drohnen „ein großes Potenzial“. Solche Systeme könnten helfen, „Ressourcen schonender und effektiver zu verteilen und das Risiko für die Mannschaft besser einzuschätzen. Gerade die Kombination aus Wärmebildkameras, KI und verbesserter Navigation könne dazu beitragen, gesuchte Personen schneller zu lokalisieren“ – noch bevor Einsatzkräfte selbst in unübersichtliches oder potenziell gefährliches Gelände vordringen müssen.

Tirol von ganz oben

Ganz neu ist die Arbeit mit Drohnen in Tirol nicht. Auch in der Abteilung Geoinformation des Landes sieht man in solchen Systemen einen konkreten Mehrwert. „Aus Sicht des Landes Tirol besteht grundsätzlich dort Potenzial für den Einsatz autonomer beziehungsweise KI-gestützter Drohnensysteme, wo rasch aktuelle Lagebilder benötigt werden oder schwer zugängliches Gelände eine Rolle spielt“, heißt es dort.

Drohnen werden laut Land bereits in mehreren Bereichen eingesetzt – etwa zur Unterstützung der Behörden im Ereignisfall, bei Schadenerhebungen nach Naturereignissen oder zur Erkundung von Naturgefahrenprozessen. Im Jahr 2025 wurden demnach 73 Flüge absolviert, unter anderem beim Brand in Nußdorf-Debant, beim Murenabgang in Gschnitz oder beim Waldbrand auf der Nordkette bei Innsbruck.

Markus Stampfer im Gespräch mit der TT, am Tisch liegt eine Renndrohne mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. © Axel Springer

Gerade für ein alpines Bundesland liegt der Nutzen auf der Hand: bei Felsstürzen, Muren, Hangrutschungen oder Waldbränden, aber auch beim Monitoring von Infrastrukturen und klimabedingten Veränderungen im Gebirge. Autonome oder KI-gestützte Systeme könnten helfen, solche großen Datenmengen schneller auszuwerten und anbahnende Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Fortschritt mit luftigen Grenzen

Das Land Tirol verweist auf luftfahrtrechtliche und datenschutzrechtliche Vorgaben, auf Sicherheitsabstände und auf die Rücksichtnahme in sensiblen Räumen. „Drohneneinsätze müssen so gestaltet werden, dass Natur, Wildtiere und Erholungsräume möglichst wenig beeinträchtigt werden“, heißt es.

Auch Lutnig betont, dass trotz Automatisierung „ein fachlich sehr kompetentes Team im Hintergrund“ nötig sei, um ein solches System verlässlich zu betreiben. Technik kann unterstützen – sie ersetzt weder Erfahrung noch Verantwortung.