Zweites Buch erschienen
„Toxisches Handy“: Welche Spuren Peter Pilz in der Causa Pilnacek legt
Peter Pilz im Februar als Auskunftsperson im PIlnacek-Untersuchungsausschuss des Nationalrats. Bei der Präsentation seines neuen Buches kritisierte er, wie die Justiz gegen ihn ermittelt.
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Der Aufdecker und Ex-Abgeordnete Peter Pilz hat ein zweites Buch über den Tod des Sektionschefs Christian Pilnacek und dessen Aufarbeitung geschrieben. Er habe sich nun bemüht, „so wenig wie möglich klagsfähig zu schreiben“, beteuert er. Neue Antworten gibt er nicht.