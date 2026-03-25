Bei Abfahrt vom Großglockner gestürzt: 63-Jähriger mittels Taubergung in Klinik geflogen
Am Mittwoch musste ein 63-jähriger Tourengeher mit dem Notarzthubschrauber vom Großglockner ins Krankenhaus geflogen werden. Der Deutsche war mit zwei Bergkameraden und zwei staatlich geprüften Berg- und Schiführern von der Stüdlhütte (2800 m) zu einer geführten, kombinierten Hochgebirgstour auf den Großglockner. Die Tour führte mit Tourenskiern über das Ködnitzkees, die Adlersruhe und das Eisleitl auf den Gipfel.
Den Abstieg wählte die Gruppe über die Aufstiegsroute und entschied über die 40 Grad steile „Südflanke“ abzufahren. Der 63-Jährige stürzte dabei und konnte den Abstieg wegen Schmerzen am Bein nicht mehr fortsetzen. Die Ski- und Bergführer leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Verletzte wurde mittels Taubergung vom Notarzthubschrauber geborgen und anschließend ins BKH Lienz eingeliefert. (TT.com)