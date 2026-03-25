Bei Abfahrt vom Großglockner gestürzt: 63-Jähriger mittels Taubergung in Klinik geflogen

Am Mittwoch musste ein 63-jähriger Tourengeher mit dem Notarzthubschrauber vom Großglockner ins Krankenhaus geflogen werden. Der Deutsche war mit zwei Bergkameraden und zwei staatlich geprüften Berg- und Schiführern von der Stüdlhütte (2800 m) zu einer geführten, kombinierten Hochgebirgstour auf den Großglockner. Die Tour führte mit Tourenskiern über das Ködnitzkees, die Adlersruhe und das Eisleitl auf den Gipfel.